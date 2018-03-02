Edirne'de gözalıtna alınan 2 Yunan askeri

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Edirne'de gözalıtna alınan 2 Yunan askeri
Edirne'de gözalıtna alınan 2 Yunan askeri admin Tarih: 2018-03-02 Saat: 21:28:11
Güncelleme : 2018-03-02 21:28:11Bu içerik 49 kez okundu.
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Edirne'de gözalıtna alınan 2 Yunan askeri 

Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı. Meriç bölgesi içerisinde, sınıra yakın olan nokta da ise Türk devriyelerinin tarafından ise yakalanmış olan 2 Yunan askerinin çıkarılmış oldukları mahkeme tarafından tutuklu yargılandı.

Edirne de ise, Türkiye sınırını geçmiş olduktan sonrasın da jandarma tarafından yakalanmış olan iki Yunan askeri ise çıkartılmış oldukları mahkeme tarafından tutuklu yargılandı. Yunan askerleri tarafından ise savcılığın ise ifadeleri sonrasın da “Askeri casusluğa teşebbüs” ile “Askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmiştir.

Jandarma da ise işlemlerin bittiğinden sonrasın da iki askerin de, adliye ye gönderildiği saptandı. Askerlerin ise üstünde bulunan cep telefonları ise inceleme altına alınmıştır.

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