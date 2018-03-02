Fatih'te yangın

Fatih'te yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı. Fatih’te bulunan beş katlı olan bina içerisinde giriş katı kısmında yangın meydana geldi.

Yangında ise içlerin de çocukların da olduğu fazla sayı da şahıs mahsur kalmıştır. Yangında ise mahsur kalmış olanları ise itfaiye ekipleri yardım ederek çıkarmıştır. İtfaiye ekipleri tarafından ise bir taraftan yangına müdahale de bulunduğu ve bir yandan ise bina da mahsur kalmış olan vatandaşları da kurtarmak için çabaladı.

Yangın ise kontrol altına girdikten sonrasın da binadan ise duman tahliyesi uygulandı. Yangın sebebi ile ise üst katlar da olan insanlar pencere ile balkonlara çıkmıştır. İtfaiye ekipleri ise mahsur kalmış olanların bir kısmını ise merdiven yardımı ile meydana çıkardı.