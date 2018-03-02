ABD'nin terör aşkı

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ABD'nin terör aşkı
ABD'nin terör aşkı admin Tarih: 2018-03-02 Saat: 21:25:00
Güncelleme : 2018-03-02 21:25:00Bu içerik 42 kez okundu.
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ABD'nin terör aşkı 

ABD’nin terör aşkı. Rusya Güvenlik Konseyi tarafından, ABD de Suriye de terör örgütü tarafından YPG’nin ise kontrol altına almış olduğu bölge içerisinde şimdiye kadarı ile 20’ye yakın olan askeri üs kurmuş olduğunu duyurdu.

ABD, ise Suriye-Ürdün, sınırı içerisinde El Tanf’ta yaklaşık olarak 55 kilometrelik olan alanı da işgal altında tutmaktadır. ABD Suriye-Irak sınırı içerisinde bulunan Tanf bölgesi kısmında bulunan üssüne önceki gün içerisinde 600 asker gönderdi.

Palmyra Monitor sitesi içerisinde habere göre ise, özel kuvvetlerden oluşmuş olan 600 ABD askeri, zırhlı araçlar ile beraber ABD de Suriye toprakları içerisinde El Tanf askeri üssüne sevk edilmiştir. ABD de ise Suriye de bulunan El Tanf üssün de ise DEAŞ’lı teröristlerin ise eğitim görmüş olduğunu iddia etti.

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