Kudüs temalı etkinlikler liselerde

Liselerde Kudüs temalı etkinlikler yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Kudüs de bulunan kutsiyetinin ile tarihi olan statüsünün önemi ile alakalı toplum içerisinde farklılık meydana gelmesi sebebi ile, ortaöğretim kurumları içerisinde ise “Kudüs’ü Anlamak ile Anlatmak” adlı tema da etkinlikler de bulunulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kudüs de bulunan kutsiye tarafından statüsünün ise önemi hakkın da toplum içerisinde değişiklik meydana getirilmesi düşüncesi ile, ortaöğretim öğrencilerine karşı olarak “Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak” adlı olan faaliyetler de olan yazı içerisinde, il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

Dünyaya sahip çıkmış olan, bugüne de geleceğe de faydalı olmak için bireyler tarafından yetiştirilmelerinin de, Bakanlık öncelikleri içerisinde bulunduğu dile getirildi.