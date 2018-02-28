Bebek'te korku dolu anlar

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Bebek'te korku dolu anlar
Bebek'te korku dolu anlar admin Tarih: 2018-02-28 Saat: 19:10:35
Güncelleme : 2018-02-28 19:10:35Bu içerik 67 kez okundu.
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Bebek'te korku dolu anlar 

Kadıköy ve Bebek'te korku dolu anlar. Kadıköy de dört katlı bir binanın yanında ki inşaat alanın da toprak kayması yaşandı. Kayma nedeni ile bina boşaltılırken otoparkta askıda kalan iki otomobilin çukura düşmemesi için ağaca bağlandığı belirtildi.

Kadıköy de yaşanan olay saat 11.00 sırasın da gerçekleşti. Acıbadem Faik Ali Sokak da ki inşaat alanın da sağanak yağmur sebebi ile toprak kayması yaşandı. İnşaatın yanında ki dört katlı bina da ki insanlar evlerini terk ettiler. Çevrede bulunan araçların çukurlara yuvarlanmaması için araçları ipler ile ağaçlara bağladılar.

Sağanak yağışın etkisi ile bir evin istinat duvarı bitişikte bulunan başka bir evin üzerine çöktü. Duvarın çöktüğü evde hasar meydana gelirken duvardan kopan molozlar evin içine doldu. Olay da yaralanan olmadı.

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