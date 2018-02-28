Fatih'te öğretmene taciz dayağı

İstanbul Fatih'te öğretmene taciz dayağı. Fatih’te bir lise öğrencisini taciz ettiği söylenen öğretmen S.Ö., veliler tarafından okul da dövüldü.

Fatih’tw bulunan bir lise de beden eğitimi öğretmenliği yapan S.Ö., kız öğrencilerden birini evinde reklam çekimi yapacağını ve bu reklam da oyuncu olmak isteyip istemediğini sorarak evine çağırdı. Bu teklif karşısın da şaşıran kız durumu ablasına bildirdi. Öğretmenin hareketlerinden şüphelenen abla öğretmen ile kardeşinin telefon konuşmasını kaydetti.

Öğretmen öğrencisine bekar olduğunu ve endişe etmemesi gerektiğini söyleyince bu durumu abla okul yönetimine bildirdi. Bu olay kısa sürede duyuldu. Okul da veliler ve öğrenciler toplandı öfkeli kalabalık S.Ö.,’yü dövdüler. Yaşanan kargaşa üzerine okula polis ekipleri sevk edildi.