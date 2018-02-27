Hatay'da bir terörist öldürüldü

Hatay'da bir terörist etkisiz hale getirildi. Hatay da Amanos Dağlarının kırsalı içerisinde ayarlanan operasyon da bir PKK’lı olan teröristin etkisiz şekle getirildiği söylendi.

Hatay da Amanos Dağları kırsalı içerisinde yapılan operasyon da ise bir PKK’lı olan terörist ise etkisiz şekle büründü. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığının ekipleri tarafından Amanos Dağları kırsalı içerisinde devam ettirilen operasyonlar kapsamı içerisinde terör örgütü olan PKK mensupları tarafından sıcak temasta bulundu.

Çıkmış olan çatışma sırasın da ise bir terörist etkisiz hale getirildiği saptandı. Olay ile ilgili soruşturmalar sürecektir.