Esad rejimi ateşkese rağmen saldırı oldu

Esad rejimi ateşkese rağmen Doğu Guta'ya saldırdı. Esad rejimi olan, BMGK kararı ile Rusya da ateşkes ilanına karşı olarak Doğu Guta’ya saldırı da bulundu. Beşar Esed rejiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olan (BMGK) kararı ile Rusya da duyurmuş olduğu beş saat süren ateşkese karşı olarak saldırılarını devam ettiriyor.

Rus Ordusuna ise uygulanan açıklama sırasın da muhalif güçlerinin sivillerin de bölünmesi ile açılmış olan insani koridorun da bombalanmış olduğu saptandı. Konu ile alakalı açıklama da bulunan Birleşmiş Milletlerin Sözcüsü olan, “Doğu Guta’da ise çatışmaların devam ettiği saptandı.

Şimdi bile daha çok şeyler yapmamızın mümkünü yok.” Diye ifadede bulundu. Saldırılar da ise bir sivilin yaşamını yitirdiği ve fazla sayı da ise sivillerin yaralanmış olduğu ölü sayısının ise çoğalmasından endişe de bulunuyor.