Ukrayna'daki çatışmalarda 8 polis yaralandı

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Ukrayna'daki çatışmalarda 8 polis yaralandı
Ukrayna'daki çatışmalarda 8 polis yaralandı admin Tarih: 2018-02-27 Saat: 20:40:23
Güncelleme : 2018-02-27 20:40:23Bu içerik 53 kez okundu.
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Ukrayna'daki çatışmalarda 8 polis yaralandı 

Ukrayna'daki çatışmalarda 8 polis yaralandı. Ukrayna da parlamento binasına doğru yürümekte olan bir grup ve polis içerisinde oluşan çatışma sırasın da sekiz polis yara aldı.

Ukrayna da parlamento binası olan Verkhovna Rada’ya doğru yürümek niyetinde olan bir grup radikal ve polis arasın da çatışma ortaya çıktı. Kiev Emniyet Müdürü olan Andrey Krishenko yaşanmış olan çatışma sırasın da sekiz polisin yaralandığını açıkladı.

Emniyet amiri ise yapmış olduğu duyurusun da, “Çatışma sırasın da köprücük kemiği kırıldığı ve bir polis ise hastaneye götürüldü. Başka memurlar da tıbbi destek gördüler.” Diye söyledi. Başlatılmış olan suç soruşturması içerisinde meydana atılmış olan şiddet içermiş eylemler de ise yasa uygulamacılarına karşı olduğu anlaşıldı.

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