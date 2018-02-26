Eski generallere müebbet

Eski generaller için ağırlaştırılmış müebbet istendi. FETÖ de darbe girişimi içerisinde eski EDOK komutanlarının faaliyetleri ile ilgili dava sırasın da esas ile alakalı mütalaasını da duyuran savcı, eski korgeneral olan Metin İyidil, eski tümgeneral olan Hamza Koçyiğit ve eski Tuğgeneral olan Lütfü İhsan Yanıkoğlu ile alakalı ağırlaştırılmış olan müebbet de hapis cezası isteminde bulundu.

Ankara da ise 2. Ağır Ceza Mahkemesi içerisinde duruşma da ise tutuklu ile tutuksuz sanıklar ile sanık avukatlarının birde şikayetçi sıfatı ile Başbakanlık avukatı olan Fatih Altınbaş da bulundu.

Sanıklardan ise, Koçyiğit, Ses ile Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) duruşmaya bağlandığı saptandı. Duruşma da ise, sanıkların, esas ile alakalı mütalaaya ise karşı olarak beyanların da dinlenmesi ile sürecektir.