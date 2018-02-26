İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir’de şüpheli ölüm. İzmir de Karabağlar ilçesi içerisinde, yaşlı bir adam evin de ölü cesedi bulunmuştur. Olay ise, bugün saat 01.30 suların da Refet Bele Mahallesi 9184 sokak içerisinde olan bir apartman da ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre ise, yalnız yaşamış olduğu anlaşılan 57 yaşında ki Mehmet Bülent Kurtça’nın dairesi içerisinden kötü kokuların geldiğini anlayan komşuların, durumdan ise şüphelendiği 155 Polis İmdat hattına ihbar ettiği anlaşıldı.

İhbar üstüne ise söz konusu olan adrese gelmiş olan polis ekiplerinin, yaşlı adamın ise yaşamını sürdürdüğü dairesin de kapı kilidinin kırılmış olduğunu anladı. Adli Tıp Kurumu morgun da uygulanacak olan teknik çalışma sonrasın da ise, Kurtça’da kesin ölüm sebebi anlaşılacak.