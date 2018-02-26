Suriye'de 1 aylık ateşkes

Suriye'de 1 aylık ateşkes. Rusya da Devlet Başkanı olan Vladimir Putin, Esad rejimi içerisinde ablukasın da olan Doğu Guta’da insani olarak koridor açılması maksadı ile tüm gün 09.00-14.00 saatleri sıralarında saldırıların da durması emrinde bulundu.

Suriye de başkenti olan Şam’a yakın olan Doğu Guta da sivillerin ise tahliyesi içerisinde söz konusu olarak insani koridor kullanılacağı saptandı.

Rusya da ise Devlet Başkanı olan Vladimir Putin, Rusya da ise Güvenlik Konseyi üyeleri ile Suriye de başkent içerisinde Şam’a bağlı bulunan Doğu Guta da ki durumu da istişare ettiği anlaşıldı. Guta da ise yarın itibari ile tüm gün boyunca 09.00-14.00 saatleri sırasın da saldırıların ise duracak olduğunu dile getirdi.