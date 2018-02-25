İstanbul'da dehşet çiftliği

İstanbul'da dehşet çiftliği! Ataşehir de Kayışdağı içerisinde yurttan kaçmış olan bazı kızların 24 saat köpekler ile korunmuş olan bir kaz çiftliği içerisinde tutulduğu anlaşılan İstanbul polisi, ise çiftlik ile çiftlik sahibinin de evine operasyonda bulundu.

çiftlikte ise kızların silah tehdidi ile yaşamış olduğu cinsel istismar görüntüleri de elde edildiği, ve çiftlikte ki sahibin ise evinin içinde tutulmakta olan 17 yaşında olan genç kız sağ salim kurtarıldı. Çiftlik sahibi olan Abuzer S., ile çalışanı olan Sabur R., çıkarılmış oldukları mahkeme tarafından tutuklanma kararı alındığı ve cezaevine gönderildiği saptandı.

Bir çocuk babası olan Abuzer S., ise eşinden boşanmış olduğu anlaşılırken ‘Çocuk kaçırma ile alıkoymak’ suçu ile içlerinde bulunan 12 farklı suçtan sabıkası bulunduğu meydana çıktı.