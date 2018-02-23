MHP'li ilçe başkanına hapis cezası

Kayseri Sarıoğlan ilçesinde iddia edilenlere göre Dursun Tatar adındaki 42 yaşındaki adama adliyeden gizlilik kararı bulunan bir evrak ele geçirildi. Tatar aldığı evrakı MHP İlçe Başkanı Bekir Ayyıldırım'a tekrardan verdi.

Gizlilik kararı olan evrak Tatar ve Ayyıldırım'ın eline geçtiği anlaşılınca Sarıoğlan Cumhuriyet Savcısı bu durum hakkında soruşturma başlattı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuksuz yargılandı serbest bırakıldı. Tutuksuz sanıklar duruşmada beraatlerini istediler.

Soruşturma gizliliği ihlali suçundan dolayı Ayyıldırım'a 10 ay hapis cezası verdi. Tatar ise 6.500 TL para cezası aldı.