Okul servisinde sensör

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Okul servisinde sensör
Okul servisinde sensör admin Tarih: 2018-02-21 Saat: 17:01:03
Güncelleme : 2018-02-21 17:01:03Bu içerik 31 kez okundu.
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Okul servisinde sensör 

Okul servislerinde sensör dönemi. Şoförlerin, öğrencilerin güvenlik önlemini ekrandan takip edecektir. Bir tek sensör bile çalışmaz ise servis de hareket de bulunamayacaktır.

Okul servis araçları içerisinde meydana gelen bütün ölüm olayları ile kazalardan sonrasın da dört bakanlığın da ortaklaşarak çalışmış olduğu okul servislerinde bulunulacak olan önlemleri ile ilgili yönetmenlik ile okul servislerin de ise yeni bir dönem oluştu.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından ise hazırlanmış, olan İçişleri, Aile ile Milli Eğitim Bakanlığı olması üstüne Bilim, Sanayi ile Teknoloji Bakanlığı da, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlar ile gönderilmiş olan genelge içerisinde okul servis araçların da olacağı emniyet kemeri ve bütün koltukta olması şart olan duyarlı sensör sistemleri ile alakalı tedbirler de bulundu.

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