Samsun'da FETÖ/PYD'nin emniyet yapılanması davasına karar

Samsun'da FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması' davasında karar. Samsun da, FETÖ/PYD de emniyet yapılanması ile ilgili soruşturma içerisinde hakların da dava da bulunan 30 eski emniyet mensubundan olan 10’una ise hapis cezası çarptırıldı.

Samsun da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasın da (FETÖ/PYD) emniyet yapılanması ile ilgili soruşturma kapsamı içerisinde hakların da dava da bulunan otuz eski emniyet mensubundan ise 10’una hapis cezası çarptırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni meydandan kaldırmak yada görevini uygulamasını engellemek için teşebbüste bulunan, anayasal düzeni ise meydandan kaldırmak için teşebbüs ile Terörizm Finansmanının ise Önlenmesi ile alakalı Kanun’a muhalefet” suçları ile yargılanmış olan 7’si tutuklu 30 sanık ve avukatları da bulundu.