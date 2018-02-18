15 Temmuz Gazisi'ni Erdoğan ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Gazisi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasın da 15 Temmuz Şehitler Köprüsün de yaralı olan Gazi Sabri Gündüz’ü ise dün akşam saatlerin de ziyarete gitti.

Evde ki çocukların ise adlarını teker teker sormuş olan Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediyesi verdi. 15 Temmuz günü içerisinde yaşamış olduklarını dile getiren Gazi Gündüz, kendisi sağlığı için bilgi verdiği, Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’a ameliyat edilmiş olduğu bacağını göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gazi Gündüz içlerin de yapmış oldukları konuşmaları ile evde ki insanları da güldürmüştür. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine gelmiş olan Aile ile Sosyal Politikalar Bakanı olan Fatma Betül Sayan Kaya da eşlikte bulundu.