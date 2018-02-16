Sınıra giderken kaybedildi

Sınıra gidiyordu. Büşra'yı kaybettik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e açmış olduğu Zeytin Dalı harekatı içerisinde görevli gibisinden sınıra varan 112 Acil Sağlık ekibinin içerisinde olduğu aracın kaza yapmış olması sonrasın da ise Paramedik Büşra Boyacı 22 yaşamını yitirdi.

Araç da olan başka sağlık görevlisi de yara alarak kurtuldu. Kaza Antakya-Reyhanlı karayolu üstüne ortaya çıktı. Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından paramedik de görevde bulunan Büşra Boyacı ile bir arkadaşı da, kendi araçları ile Reyhanlı da ki görev alanlarına varmak üzere yola çıkmıştır.

Büşra Boyacı için yarın sabah saatlerin de Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesi içerisinde yapılacak olduğu sonrasın da ise Antakya ile ilgili olan Oğlakören Mahallesi içerisinde toprağa verileceği anlaşıldı.