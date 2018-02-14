Bursa'da benzin istasyonu soygunu

Bursa'da benzin istasyonunda silahlı soygun. Bursa da benzin istasyonu içerisinde elinde silah ile yüzünde ise kar maskesi ve gelen iki şüphelinin ise, kasa kısmında duran beş bin lira parayı çalıp kaçtıkları saptandı. Soygun da ise, güvenlik kameraları tarafından kayıt edildi.

Olay ise, Bursa da Nilüfer ilçesi içerisin de Kayapa Mahallesin de olan bir Akaryakıt istasyonu içerisinde ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre ise, ellerin de bulunan silah ile yüzlerinde ki kar maskesi de olduğu iki şahıs, benzin istasyonuna girdiği ve ellerin de bulunan silah ile ateş açmıştır.

Daha sonrasın da ise kasa da olan Hasan T., (54) ve Levent K.,’nın ise 22 yanlarına uğrayan şüphelilerden ise, kasada bulunan paraları kendilerinin vermesini istedikleri ve tehdit ettikleri saptandı.