Bursa'da benzin istasyonu soygunu

Anasayfa GÜNCEL Bursa'da benzin istasyonu soygunu
Bursa'da benzin istasyonu soygunu
Bursa'da benzin istasyonu soygunu admin Tarih: 2018-02-14 Saat: 20:02:52
Güncelleme : 2018-02-14 20:02:52Bu içerik 37 kez okundu.
Reklam

Bursa'da benzin istasyonu soygunu 

Bursa'da benzin istasyonunda silahlı soygun. Bursa da benzin istasyonu içerisinde elinde silah ile yüzünde ise kar maskesi ve gelen iki şüphelinin ise, kasa kısmında duran beş bin lira parayı çalıp kaçtıkları saptandı. Soygun da ise, güvenlik kameraları tarafından kayıt edildi.

Olay ise, Bursa da Nilüfer ilçesi içerisin de Kayapa Mahallesin de olan bir Akaryakıt istasyonu içerisinde ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre ise, ellerin de bulunan silah ile yüzlerinde ki kar maskesi de olduğu iki şahıs, benzin istasyonuna girdiği ve ellerin de bulunan silah ile ateş açmıştır.

Daha sonrasın da ise kasa da olan Hasan T., (54) ve Levent K.,’nın ise 22 yanlarına uğrayan şüphelilerden ise, kasada bulunan paraları kendilerinin vermesini istedikleri ve tehdit ettikleri saptandı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır