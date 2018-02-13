İstanbul havalimanları kullanımları

İstanbul havalimanları 1 ayda 8 milyon yolcuyu ağırladı. Atatürk ile Sabiha Gökçen Havalimanın da bu yıl içerisinde ilk ay da hizmet almış olan yolcu sayısı ise geçen yılın ise aynı dönemine göre bir milyon 772 bin 430 şahıs çoğalarak, yedi milyon 949 bin 992 olduğu saptandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi olan (DHMİ) Genel Müdürlüğün de verilerin içerisinde ise bilgiler de olanlara göre, Atatürk ile Sabiha Gökçen Havalimanları içerisinde, ocakta gelen ve giden yolcu sayısı ile icra da bulunan sefer sayısının ise geçen yıl ile aynı dönemine göre çoğaldı.

Atatürk Havalimanın da ise geçen ay içerisinde iç hatlar bölgesin de 1 milyon 598 bin 841, dış hatlar da ise üç milyon 649 bin olması üstüne beş milyon 247 bin 975 şahıs kullanmıştır.