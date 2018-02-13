Benzin ve motorinde indirim

Benzin ve motorinde indirim. Benzin de litre fiyatına bu gece yarısından itibari ile geçerli olması üstüne 11, motorinin litresinde de 17 kuruşluk bir indirime gidilmiştir.

Benzin de ise litre fiyatına bugün gece yarısı itibari ile geçerli olması üstüne 11, motorinin de litre fiyatında da 17 kuruş olarak indirimde bulunuldu.

Ankara da litresi 5,69 liradan satılmış olan benzin fiyatın da 5,58 lira olduğu saptandı. Benzin de ise litre olarak İstanbul da 5,63 lirada düşerek 5,52 liraya, İzmir de ise 5,65, liradan ise 5,54 lira altına inecektir.

Benzin de ki fiyat da ise en son olarak dokuz şubat da 16 kuruş indirimde bulunmuştur.