Hakkari'de polis şehit düştü

Hakkari'de şehit düşen polis memurunun ailesine acı haber verildi. Hakkari de Yüksekova ilçesi içerisinde devriye gezmiş olan polis arabasının da zırhlı araca çarpması sonrasın da şehit olan polis memurunun Ali Ergün’ün, babasına acı haber verildiği ve tedavi gördüğü görmüş olduğu hastane de söylediler.

Hakkari de Yüksekova ilçesi içerisinde devriye de gezmiş olan ekibin olduğu kısımda zırhlı araca çarpması sebebi ile şehit olan polis memuru Ali Ergün’ün şehadet haberi, babasına tedavi görmüş olduğu hastane içerisinde bildirildi.

Akşehir Kaymakamı olan Mehmet Türk, ise Belediye Başkanı olan Salih Akkaya, Garnizon Komutanı olan Albay Orkun Turaçlı, ve İlçe Emniyet Müdürü olan Osman Bağcı ise, İlçe Jandarma da Komutan olan Binbaşı Ali Uslu ile başka yetkililerin de bulunduğu, şehidin ise Altunkalem Mahallesi içerisinde baba ocağına geldiği saptandı.