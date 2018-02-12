ÖSO komutanından şok açıklama

ÖSO Komutanı: 'Tünel ve hendek projelerini ABD çizdi'. Beton bloklar ile düzenlenen tünellerin PKK’nın kendi başına uygulayamayacağını öne süren Ali Siccu, “Burseya dan İdlib’e kadar tüm alanın tünel ile hendekler ile çevirmiş bulunmaktadır.

Bu projeyi ise onlara büyük komutan ile Amerikalı mühendisler çizdi” diye söyledi. Zeytin Dalı Harekatın da ise bulunan en fazla gruplardan birisi olan Cephe Şamiye’nin komutanı olan Ebu Ali Siccu operasyonun da fazlası ile iyi başladığını dile getirerek “Biz kuzey kırsalı içerisinde Özgür Suriye Ordusuyuz.

Zeytin Dalı operasyonun da ise çok şükür iyi bir başlangıçta bulunduk. PKK da ise vatandaşları istemeden savaşması amaçlı gitmelerine izin de vermediklerini dile getiren Siccu “Onlar PKK tarafından ise zorlukla tutulmaktadır.” Diye söyledi.