Samsun'da acı haber

Samsun'dan acı haber: 3 ölü. Samsun da Terme de bir evde çıkmış olan yangın sonucun da yaşlı bir kadın ile engelli olan iki kızı da hayatını kaybetti. Muhabirden aldığmız bilgilere göre ise, Sevim Semiz’in, 80, torunu ise Selim Yağcı, anneannesine sürpriz yapmak istemesi ile haber vermediği ve İstanbul’dan ise ilçeye gelmiştir.

Anneannesinin Özyurt Mahallesin de ise evine gitmiş olan Yağcı, evin yanmış olduğunu fark edince itfaiyeye bildirdi. Eve girmiş olan Yağcı, ise anneannesini de ateşlerin içerisinden çıkarmayı başarmıştır.

Sevim Semiz ise evin ön kısmında Ambulansta yapılmış olan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştır. Anne ile kızlarının ise cenazelerin de, Terme Devlet Hastanesi morguna götürüldü.