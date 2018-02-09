Gaziantep'te soba faciası

Gaziantep'te soba faciası 3 ölü. Gaziantep de gece saatleri sırasın da yakmış oldukları sobadan sızmış olan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olan üç şahıs da yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre ise, Nurdağı ilçesi Kurudere Mahallesin de yaşamını süren 26 yaşında olan Serkan Gökkaya, ile eşi olan Selma Gökkaya 25 ile 80 yaşında olan ise Güllü Gökkaya, dün gece saatleri sırasın da sobaya kömür attıkları ve uyudukları saptandı.

Sobadan ise sızıntı yapan karbonmonoksit gazı sebebi ile aile fertleri de asla uyanamadı. Sabah ise evden kimselerin çıkmadığını fark eden komşuların Huriye Gökkaya, bugün öğle saatleri sırasın da kapıyı açıp ev içerisine girmiştir.

Cenazelerinin ise otopsisi sonrasın da yakın çevrelerine de teslim edileceği de dile getirilirken, net ölüm sebebinin ise uygulanacak olan otopsi sonrasın da anlaşılması beklenmektedir.