Rusya'ya karşı yeni komuta merkezleri

NATO, Rusya'ya karşı yeni komuta merkezleri kuruyor. Almanya da haber ajansı tarafından, uluslar arası olan ittifakında Almanya ile ABD’de plan kurmuş olduğu merkezler içerisinde hızlı asker sevkiyatı maksadı ile kullanılacak olmasını açıkladı.

Rusya da dünya içerisinde saldırganın bir tutum içerisinde izlemesi nedeni ile eleştiri aldığı NATO’nun, acil şekilde birlik ile askeri ürün sevkiyatı yapmak maksadı ile Almanya ile ABD’de olan iki yeni komuta merkezi kurmayı düşündüğü iddia edildi. Almanya da ki Haber ajansı olan (DPA) haberi içerisinde, NATO üyesi olan ülkeler de, bu konu ile ilgili Almanya’nın Savunma Bakanı olan Ursula von der Leyen’in, sunmuş olduğu önerilere iyi bulduğu birde söz konusu olarak plan içerisinde gelecek hafta içerisinde NATO savunma bakanların da yapacak olduğu toplantı sırasında resmi şekilde karar da bulunacağı dile getirildi.