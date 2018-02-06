ÖSO Sirğaye dağını ele geçirdi

ÖSO, Sirğaye Dağı’nı ele geçirdi. TSK da destek üzerinde olan ÖSO birlikleri Burseya dağından sonrasın da dün ise Afrin yolu üstünde stratejik önemine sahip olduğu Sirğaye dağını da elde etti.

Burseya dağı ve Sirğaye adı arasında bulunan mesafenin 3. Km, iki dağın yaklaşık aynı yükseklikte olduğu kaydedilirken siryağe dağının üstünde teröristlerin saklandıkları tüneller düzlendi. Bu çevrede ki Dikmetaş köyü de daha önce kurtarılmıştı.

Bu dağ Burseya dağından sonra en yüksek dağ, Burseya dağını kurtardık dan sonra Sirğaye dağı da kurtarıldı. Bu dağ Afrin yolu üzerinde ki savunma hattı konumundaydı. Beş şubat 2018 de Siryeğa dağı kahraman milli Suriye ordusu tarafından teröristlerden arındırıldı.