PKK'ye 19 ülkeden silah

PKK'ya 19 ülkeden silah gidiyor. Türkiye de sınır içerisinde terör örgütlerine karşı olarak başlatmış olduğu Afrin harekatı sırasın da tankın vurulması ile altı Mehmetçiğin de şehit olması üstüne gözlerin terör örgütü olan PYD/YPG’ye verilmiş olan birde Türkiye de yöneltilmiş olduğu “Stratejik” silahlar ile etrafı sarıldı.

Örgüte ise 19 ülke içerisinden de silah gönderiliyor. Üretici olan ülke ile seri numarası silinmiş olan antitank güdümlü olan örgüte nasıl geçmiş olduğunu saptanması ise mümkün değildir.

Değişik zamanlar da ise değişik coğrafyalarda da yakalanmış olunan silah sistemleri ile mühimmatlardan yola çıkıldığı, PKK/YPG ise ellerinde 19 ülke içerisinden ise silah olduğu dile getiriliyor. Örgütte ise olan güdümlü antitank silahların da (ATGM) listesin de bulunmaktadır.