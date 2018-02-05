Meteoroloji yine uyardı

Meteoroloji'den yağış uyarısı. Yurt genelinde hava durumu (5 Şubat) Uygulanan son değerlendirmelerine göre, Marmara da Güneydoğu kısmında, Ege’nin ise Kuzey ile Batısın da birde Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Eskişehir, Ankara, Çankırı ile Ardahan çevreleri kısmında yağışlı geçecek olması düşünülmektedir.

Sabah ve gece saatlerin de İç Anadolu, Göller Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, yer yer sis ve pus ile Doğu Anadolu’nun Kuzey Doğusun da buzlanma ve don olayı tahmin edilmektedir. Meteorolojiden gelen tahminlere göre hava sıcaklığı rüzgarın etkisi ile Kuzey kesimler de iki ile on derece azalacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 10 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 10 İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17 Adana: Parçalı bulutlu 18 Antalya: Parçalı bulutlu 20 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14