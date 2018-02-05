Ocak ayı enflasyon rakamları

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı Türkiye istatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı . Tüketici fiyat endeksi aylık oranı %1.02 çoğaldı.

Aylık en yüksek artış, %2.96 ile farklı mal ve hizmetler grupların da oldu. Bunların ana grubun da yer alan ev eşyasın da %2.44 Sağlık da %2.42 konut da %2.34 ile Gıda ve Alkolsüz içecekler de %1.67 olarak saptandı. Aylık en fazla düşüş gösteren grup ise %6.0 ile giyim ve ayakkabı da oldu.

İstatistikli bölge birimleri sınıflaması (İBBS) ikinci düzeyde bulunan 26 bölge için de bir önceki yıl da ki aynı aylara göre en yüksek artış %11.55 ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, bölgesin de ve 12 aylık ortalamaya göre %12.84 ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman bölgesin de gerçekleşti.