5 Şehit verdiğimiz tankı vuran füze ABD'ye ait

5 şehit verdiğimiz tankı ABD füzeleriyle vurdular. ABD de ise terör örgütü olan PYD/PKK’ya karşı vermiş olduğu silahlar ile, Afrin bölgesi içerisinde Mehmetçiği de hedefe almıştır. Teröristlerin ise TSK’ya ait olan tankın ABD yapımı olan TOW füzeleri ile vurmuş oldukları öne sürüldü.

Afrin de ise PKK/PYD’li hainler ile ABD yapımın da TOW tanksavar füzesi ile tankımıza uygulamış olduğu saldırı da beş Mehmetçik şehit düştü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamı içerisinde başka bölgeler de ise üç askerimiz de şehit olmuştur. Harekatta ise 15. Gün içerisinde toplam olarak 13 ocağa da ateş düştüğü açıklandı. TSK, Zeytin Dalı harekatı ile alakalı haftalık değerlendirme de 900 PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ terör örgütü mensubu tarafından etkisiz hale getirilmiş olduğunu söyledi.