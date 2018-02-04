Öldürülen terörist sayısı 932

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Öldürülen terörist sayısı 932
Öldürülen terörist sayısı 932 admin Tarih: 2018-02-04 Saat: 17:55:25
Güncelleme : 2018-02-04 17:55:25Bu içerik 14 kez okundu.
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Öldürülen terörist sayısı 932 

Bozdağ: Öldürülen terörist sayısı 932 oldu. Başbakan Yardımcısı ile Hükümet Sözcüsü olan Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı içerisinde şimdiye kadar 932 teröristin etkisiz şekle getirilmiş oldukları açıklandı.

Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama da operasyonun başladığından bugüne kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini ayrıca “YPG üniformalı ABD askeri bile olsa hedeftir.” Karşımıza çıkmasınlar dedi.

Bozdağ seçim iddialarına da net bir cevap vererek “AkParti’nin siyasi geleceğinden erken seçim yoktur.” Diye söyledi. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Hava Harekatından DEAŞ/PKK/KCK/YPG ve PYD terör örgütlerine ait olan barınak, sığınak, mühimmat deposu ile silah mevzisi olarak kullandıkları beş hedef imha edilmiştir. Uçaklar emniyetli bir şekilde üstlerine dönmüşlerdir diye açıkladı.

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