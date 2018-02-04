Esad'ın İdlib'e yoğun saldırıları

Esad'ın İdlib'e yoğun saldırıları sürüyor: 16 sivil öldü. Suriye de, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırların da bulunan Han es- Sübül ile Masaran köylerine akşam saatlerinde yapılan saldırı da 16 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib sivil savunma müdürü olan Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklama da saldırıların son aylarda yoğunlaştığını aktardı.

Bugün Serakib ilçesi ile Tel Merdih, Serce, Masaran, Kefaramim ve Han es-Sübül köylerinin yoğun bombalandığını söyleyerek “Beşar Esed rejiminin Han es-Sübül köyüne akşam saatleri sırasın da düzenlendiği Varil Bombalı saldırı da 9 köylünün, Masaran köyüne yapılan saldırı da aynı aileden olan 7 sivilin hayatını kaybettiğini” aktardı. Son iki ayda yalnızca ocak ayında ki saldırılar da 211 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.