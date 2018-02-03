Ahşap malzeme deposu yandı

Ümraniye’de ahşap malzeme deposu yandı. Ümraniye de bilinmeyen bir sebepten dolayı öncesin de bir aracın sonrasın da ise ahşap malzeme deposu yandı.

Yaşanan olay Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Sanatkarlar Caddesin de saat 03.00 suların da meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı depo önünde ki bir minibüste çıkan yangın büyüyerek depoya sıçradı. Kısa sürede depoyu saran yangını gören çevrede ki insanlar itfaiye ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine gelen Ümraniye ve Dudulluya bağlı itfaiye ekipleri yangına köpük ile müdahale ettiler. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrasın da yangın kontrol altına alındı. Depo da soğutma çabası yapılması sürerken yangında ölen ve yaralanan olmaması sevindirdi.