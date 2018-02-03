Sınır karakoluna saldırı düzenlendi

Sınır karakolumuza saldırı: Çok sayıda askerimiz yaralı. Zeytin Dalı Harekatı sırasın da savaş hattın da bulunmakta olan Süngütepe de ki saat ve hudut karakoluna teröristler tarafından tanksavar ile yapılan saldırı da ikisi ağır olmak üzere altı asker yaralandı.

Saldırı saat 14.00 suların da ortaya çıktı. Burseya Dağı eteğinde bulunan Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı olan İlhami Hardal Piyade Hudut Karakoluna tanksavar ile atış yapıldı.

Bu saldırı sonucun da Burseya dağının eteklerinde ki eski ismi saatli Karakolu olan nöbet kulesi isabet aldı. Karakolda ki askerlerden ikisi ağır olmak üzere altı asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.