Sınır karakoluna saldırı düzenlendi

Anasayfa GÜNCEL Sınır karakoluna saldırı düzenlendi
Sınır karakoluna saldırı düzenlendi
Sınır karakoluna saldırı düzenlendi admin Tarih: 2018-02-03 Saat: 20:07:48
Güncelleme : 2018-02-03 20:07:48Bu içerik 30 kez okundu.
Reklam

Sınır karakoluna saldırı düzenlendi 

Sınır karakolumuza saldırı: Çok sayıda askerimiz yaralı. Zeytin Dalı Harekatı sırasın da savaş hattın da bulunmakta olan Süngütepe de ki saat ve hudut karakoluna teröristler tarafından tanksavar ile yapılan saldırı da ikisi ağır olmak üzere altı asker yaralandı.

Saldırı saat 14.00 suların da ortaya çıktı. Burseya Dağı eteğinde bulunan Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı olan İlhami Hardal Piyade Hudut Karakoluna tanksavar ile atış yapıldı.

Bu saldırı sonucun da Burseya dağının eteklerinde ki eski ismi saatli Karakolu olan nöbet kulesi isabet aldı. Karakolda ki askerlerden ikisi ağır olmak üzere altı asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır