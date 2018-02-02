2050 yılına kadar ehliyete men

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2050 yılına kadar ehliyete men
2050 yılına kadar ehliyete men admin Tarih: 2018-02-02 Saat: 20:28:17
Güncelleme : 2018-02-02 20:28:17Bu içerik 22 kez okundu.
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2050 yılına kadar ehliyete men

Ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu. Burdur da uygulanan test içerisin de 3.37 promil alkollü olduğu anlaşılan Mustafa Şenol’un, 37, kullanmış olduğu otomobil de, kontrolden çıkmış olan ve evinin ise bahçesinde bulunan ağaca çarpmış olduğu ve devrildiği saptandı.

“Alkollü araç kullanılmaktan ise” bir gün öncesi ile ilgili işlem de bulunan Şenol’un ehliyetine ise 2050 yılına kadar ele geçirildi. Kaza ise dün saat 17.00 suların da Burdur-Tefenni yolu içerisin de 13. Kilometresin de ortaya çıktı.

Hafriyat işinde bulunmuş olan Mustafa Şenol yönetimi içerisinde ki 06 FK 6882 plakalı olan otomobilin, Kuruçay köyü mevkisi içerisinde kontrolünü kaybederek Aliihsan Sezgin’e ait olan evin bahçesine savrulmuştur.

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