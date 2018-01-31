KHK'dan ihraç sayısı açıklandı

Anasayfa GÜNCEL KHK'dan ihraç sayısı açıklandı
KHK'dan ihraç sayısı açıklandı
KHK'dan ihraç sayısı açıklandı admin Tarih: 2018-01-31 Saat: 20:46:32
Güncelleme : 2018-01-31 20:46:32Bu içerik 37 kez okundu.
Reklam

KHK'dan ihraç sayısı açıklandı 

Bozdağ, KHK'larla görevden ihraç edilenlerin sayısını açıkladı.  Başbakan Yardımcısı ile Hükümet Sözcüsü olan Bekir Bozdağ, FETÖ’yle ilgili mücadele ile alakalı son rakamları da duyurdu.

KHK’lılar ise ihraç edilmiş olan şahısın da sayısının 107 bin 174 olduğunu açıklayan Bozdağ, ise üç bin 609 şahısın da görevlilerine iade edilmiş olduklarını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı olan Bekir Bozdağ, ise “Bütün Kanun Hükmü içerisinde kararnameler ile ihraç edilmiş olan şahıs sayısının ise 110 bin 778, ise iade edilmiş olan ve şahıs sayısının ise üç bin 604. Şu anda ise KHK’ler ile ihraç edilmiş olduğu şahıs sayısı da net olarak 107 bin 174 olduğunun” bilgisinde bulundu.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır