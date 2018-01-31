MTV taksit ödemesi

MTV taksit ödemesi ne zaman bitiyor, ödeme yöntemleri. MTV'de ilk taksit için bugün son gün Motorlu taşıtların Vergisinin de ocak ayı içerisinde olacağı ve ilk taksitin ise ödemesinin bugün biteceği söylenmektedir.

Sürücüler ise anlaşmalı bankalar da internet bankacılığını kullandığı veya banka şubeleri içerisinde ise başvurmuş olduğu ve ödeme de yapabilir. Birde GİB Mobil uygulamasını ise (IOS ile Andorid) kullanarak ise ödeme de bulunulması da mümkün olmakta.

Peki 2018 de hangi araç sahibi ne kadar MTV ödemesi lazım? Şu şekilde ödeme şekilleri… Torba yasa tasarın da Meclis Genel Kurulu içerisinde onaylanması ile milyonlarca aracın da sahibinin ödeyeceği de Motorlu Taşıtlar Vergisi olan (MTV) matrahının oluşturmuştur.