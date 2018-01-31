Türkiye'nin turizim geliri

Türkiye'nin turizm geliri artış gösterdi. Türkiye de turizm gelirinin, 2017 de bir önceki yılına göre tam olarak yüzde 18,9 çoğaldığı ve 26,3 milyar dolar elde edildi.

Türkiye de İstatistik Kurumu olan (TÜİK), 2017 yılı ile ilgili turizm istatistikleri de bunları duyurdu. Bunlara göre ise, turizm gelirinin de, geçmiş olan yıl içerisinde ise 18,9 çoğaldığı ve 26 milyar 656 bin dolara yükseldi.

Söz konusu olan gelir de (Cep telefonu dolaşım ile marina da hizmette ki harcamaların haricinde) %77,4’ünün yabancı ziyaretçilerden ve %22,6’sı da yurt dışında ikamet etmiş olan insanların ziyaretlerinden elde edildiği saptandı.

Tatil anların da ise Türkiye’ye gezi ile gelmiş olan yurt dışında ki Türkler, sınır kapıların da ise uzun bir araç kuyrukları olmaktadır.