Düzce polisinden uyuşturucuya engel

Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok. Düzce de İl Emniyet Müdürlüğün de Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmış olan operasyon sonrasın da 230 adet olarak Extacy Hap, bir miktar ise Esrar maddesi ve Metanfetamin maddesi elde edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordinesin de devam ettirilen soruşturma kapsamı içerisinde Düzce merkez ile Konuralp civarın da uyuştucu madde ticaretin de bulunduğu anlaşılan üç kişi yapılmış olan operasyon sonrasın da yakalandıkları ve gözaltı altına alınmış oldukları saptandı.

Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçu ile adliyeye gönderilen üç kişiden ikisi ise Düzce Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandıkları ve cezaevine gönderilmiş oldukları ve bir kişinin ise bırakıldığı saptandı.