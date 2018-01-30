Eski İstanbul Barosu öldü

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Eski İstanbul Barosu öldü
Eski İstanbul Barosu öldü admin Tarih: 2018-01-30 Saat: 22:52:27
Güncelleme : 2018-01-30 22:52:27Bu içerik 40 kez okundu.
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Eski İstanbul Barosu öldü 

Eski İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu hayatını kaybetti.  Kazım Kolcuoğlu kimdir? Son dakika haberlerine göre, Eski İstanbul Barosu Başkanı olan Kazım Kolcuoğlu, İstanbul da ki ev içerisinde yaşamını yitirdi.

73 yaşında ise hayatını kaybeden Kolcuoğlu, Perşembe günün de son yolculuğuna uğurlanacaktır. Kazım Kolcuoğlu, ise ilk törenin de Perşembe günü içerisinde saat 11.00 suların da İstanbul Baro Binası ön kısmında yapılacağı anlaşıldı.

Kazım Kolcuoğlu, ise aynı gün içerisin de Levent Camii de öğle saatlerin de kılınacak olan cenaze de İstanbul Barosu Başkanı olduğu saptandı. Kolcuoğlu, 2013 yılı içerisinde ise Türkiye de ki Barolar Birliğin de Başkanlığına aday olduğu fakat seçilmediği saptandı.

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