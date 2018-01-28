Teleferik sırasında 2 bin kişi

Teleferik sırasında 2 bin kişi. Hafta sonun da Uludağ da geçirmek istemiş olan insanlar dağ yolunda kar nedeni ile kapandığı için teleferiğe akın etmiştir.

Sömestr ile hafta sonu içerisin de zirve de geçirmesini istemesi ile yaklaşık olarak iki bin şahısın da uzun kuyruklar oluşmuştur. Kış turizm de ise gözde tatil yerlerinden birisi olduğu Uludağ, sömestr ile hafta sonu tatili nedeni ile tatilcilerinde akınına uğramıştır.

Geçtiğimiz günler içerisinde ise yoğun kar ile fırtına da yerini ise güneşli havaya vermesi ile sonrasın da insanlar Uludağ’a gittiler. Uludağ da ise çıkmak amaçlı harekete geçmiş olanların ise yolun kapalı olması ile ilgili teleferiğe gittiler.