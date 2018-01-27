Kasımpaşa açılış töreni

Kasımpaşa Tüneli açılış töreni. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan olan Binali Yıldırım ise Kasımpaşa Tüneli içerisin de ki açılışın da bulundu.

Sütlüce ve Kasımpaşa araların da ise uygulanmış olan Kasımpaşa Tüneli açılmış bulunmaktadır. Tünel de ise açılması ve beraber 1. Çevre Yoluna doğru gitmekte olacak ve gelecek olan araçların da ulaşım süreleri azalmaktadır.

Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım ise Kasımpaşa da ki tünel içerisinde açılış törenine katılmıştır.

Açılış da yapmış olduğu, semt içerisinde en hassas olan noktasın da söyleyebileceğim Kasımpaşa Tüneli içerisinde, ülkemiz, milletimiz maksadı ile hayırlara karşı vesile olmasını temenni etmekteyim diye söyledi.