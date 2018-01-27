Kasımpaşa açılış töreni

Anasayfa GÜNCEL Kasımpaşa açılış töreni
Kasımpaşa açılış töreni
Kasımpaşa açılış töreni admin Tarih: 2018-01-27 Saat: 18:25:57
Güncelleme : 2018-01-27 18:25:57Bu içerik 35 kez okundu.
Reklam

Kasımpaşa açılış töreni 

Kasımpaşa Tüneli açılış töreni. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan olan Binali Yıldırım ise Kasımpaşa Tüneli içerisin de ki açılışın da bulundu.

Sütlüce ve Kasımpaşa araların da ise uygulanmış olan Kasımpaşa Tüneli açılmış bulunmaktadır. Tünel de ise açılması ve beraber 1. Çevre Yoluna doğru gitmekte olacak ve gelecek olan araçların da ulaşım süreleri azalmaktadır.

Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım ise Kasımpaşa da ki tünel içerisinde açılış törenine katılmıştır.

Açılış da yapmış olduğu, semt içerisinde en hassas olan noktasın da söyleyebileceğim Kasımpaşa Tüneli içerisinde, ülkemiz, milletimiz maksadı ile hayırlara karşı vesile olmasını temenni etmekteyim diye söyledi.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır