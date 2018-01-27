Afrika'daki okullarda temizleniyor

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Afrika'daki okullarda temizleniyor
Afrika'daki okullarda temizleniyor admin Tarih: 2018-01-27 Saat: 18:22:47
Güncelleme : 2018-01-27 18:22:47Bu içerik 31 kez okundu.
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Afrika'daki okullarda temizleniyor 

Afrika'daki okullar FETÖ'den temizleniyor. Türkiye de Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Yavuz, “Şu zamana kadar 26 ülke ve mutabakat zaptımızı imzalamış bulunmaktayız, 16 ülke de ise okulları devraldık. An itibari ile sekiz bin 900 öğrencimiz ile eğitimi sürdürmekteyiz.” Diye söyledi.

Türkiye de ise Maarif Vakfı Kurulu Üyesi olan Hasan Yavuz, AA muhabirine göre ise Vakıf da ki çalışmalar hakkın da bilgiler verilmiştir. Yavuz, saha çalışmalarına ise bir yıl öncesinden başlamış oldukları, bu kapsam içerisinde Afrika da bütünü ile hız ile müzakereleri ise devam ettirdiklerini söyledi.

Mali’de ise iki bin 500 öğrenciye hizmette bulunan 20 bina ve 18 okulu da devir almış olduklarını söyleyen Yavuz, “Terör örgütü ile bütün yerlerdekileri de almamız sürecektir.” Diye söyledi.

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