14 milyon kartın sahibine çağrı

14 milyon kartın sahibine son çağrı. Banka ile kredi kartları ile elektronik olan ticaret içerisinde kullanılabilmesi amacı ile kart hamilinden onay almak amaçlı süresinin sonuna yaklaşılmıştır.

Kartlar ile internetten ise alışveriş ile ödeme yapabilmek amaçlı kart sahiplerinin ise onay vermesine karşı olan sürenin 31 Ocak içerisin de biteceği açıklandı.

Dolandırıcıların tarafından ise elde ettikleri kartın bilgilerini kullandıkları ve, şahısın ise bilgisi ile isteği dışın da internet üstünden uygulanan alışverişler ile ilgili şikayetlerin de çoğalış olduğunu söyledi. Birde kartının da elektronik ticarete açık olduğunu bile görmedikleri kart hamilleri olmaktadır.

Bu sebep ile kartlar da ise standart halde elektronik olan ticarete açık tarzında düzenlenmesinin yerine ise kart hamilinin ise talebi doğrultusu içerisin de kartta ki elektronik olan ticarete ise açık kaldığı tarzında Bankacılık Düzenleme ile Denetleme Kurulunca da Ekim 2016 yılı içerisinde kararı alınmıştır.