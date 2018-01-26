Afrin'deki tüneller

Afrin'de ele geçirilen tünel ve hendeklerde şok eden gerçek. Tünel ile hendekler içerisinde üst aklın işi… insan boyutun da bir uçak korunma çukurları ile hendekleri olmakta.

Hendeklerin ise bütünü birbirleri ile ilgili olduğu saptandı. İşte Afrin de ki elde edilmiş olan YPG mevzileri… Terör örgütü olan PKK/PYD-YPG ile Afrin de ise betonerme tünelleri ile onunla ilgili olan kaçış hendeklerinin de elde edildiği saptandı.

Bir terör örgütünün ise tek bir halde planlamış olmayacağının nitelikte olduğunu ve tünel ile hendeklerin, ise örgüt içerisinde bir üst akılın tarafından ise yönlendirilmiş olduğunu da iddia etti. Düzenli olarak ise bir ordu da yapılabilecek nitelikte olmuş olduğunu gördüğünü söyledi.