PKK kendini yalanladı

PKK bu kez de kendini yalanladı. Türk Silahlı Kuvvetlerin de olan (TSK), Afrin de ki terör örgütü içerisin de hedeflerine karşı başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı sebebi ile ilgili sosyal medya üzerinden başlatılmış olan karalamanın kampanyasın da terör örgütü olan PKK, bu kez de kendi kendisini yalanlamıştır.

TSK da Suriye de ki kuzeybatısı içerisin de Afrin bölgesin de olan, PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ’a karşı devam ettirmiş olduğu operasyon esnasın da çekilmiş olduğu iddiaya sürüldüğü ve üç fotoğrafın ise daha eski bir tarihli de, ayrı bir olay ile alakalı olduğunun da içlerinden ise birisinin de terör örgütü olan PKK’ya yakın bir yayın organların da 2014 de ise kullanılmış olduğu meydana çıktı.