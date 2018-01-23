Tüketici güven endeksi

Tüketici güven endeksi Ocak’ta arttı.Türkiye de İstatistik bir Kurum içerisin de (TÜİK), 2018 yılı içerisin de Ocak ayın da tüketicinin ise güven endeksini söyledi.

Şu şekilde; Türkiye de ki İstatistik Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İşbirliğiyle devam ettirilen tüketicinin ise eğilimin de anket sonucun da hesaplanmış olan tüketici içerisin de güven endeksinin, 2018 Ocak ayı içerisin de bir önceki olan aya göre %11,1 oranın da çoğaldı; 2017 Yılı Aralık ayı içerisin de 65,1 olduğu ve endeksin de 2018 yılı içerisin de Ocak ayın da 72,3 olmuştur.

Genel ekonomik durumun da ise beklentisin de ki endeksin de 2017 yılı içerisin de Aralık ayın da 87,5 iken, 2018 Ocak ayına ise %9,7 oranın da ise çoğalarak 96,1 değerin de çoğaldı. Bu yükseliş ise, gelecek ay içerisin de 12 aylık olan dönem de genel olarak ekonomikte durumunun da daha iyiye varacağı saptandı.