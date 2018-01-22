Hortum seralara zarar verdi

Alanya’da oluşan hortum seralara zarar verdi. Antalya da Alanya ilçesi içerisin de gece saatlerinden başladığı ve sağanak yağış ile şiddetli rüzgar sebebi ile ortaya çıkan hortum seralar da maddi bir hasar oluşturduğu ve bazı ağaçları ise yıkmış olduğu saptandı.

Dün gece saatleri boyunca etkisini yükselten sağanak yağış ile şiddetli rüzgar sebebi ile ilçe içerisin de batı bölgesin de olan Payallar Mahallesin de ise deniz de ise hortum meydana geldi.

Etkisini ise devam ettiren hortumun da karaya çıktığı ve bölgede olan üç seraya hasara uğrattı. Şiddetli rüzgar ile üstüne seraların olduğu alana giden Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, üreticiler ile Seraları gezerek hasarları inceleme yapıp görevlileri ile tespit etti.