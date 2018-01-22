DEAŞ'lılar serbest kaldı TSK ile savaşmak için

PYD/PKK DEAŞ’lı esirleri. TSK ile savaşmaları için serbest bıraktı Anadolu Ajansı olan AA, terör örgütü olan PYD/PKK ile, Afrin de olan DEAŞ’lının teröristte ki esirlerin TSK ile ÖSO’ya karşı olan savaşmalarının şartı ile serbest bırakılmış olduğunun duyurusu geçildi.

TSK da Özgür Suriye Ordusu olan (ÖSO) ile beraber operasyonu devam ettirdiği Suriye de ki Afrin kasabası içerisin de olan yerel kaynaklardan ise almış olduğu araştırmalara göre, terör örgütünün, Zeytin Dalı Harekatın da kullanmasının üstüne DEAŞ’lı olan teröristler ile anlaşma da bulundu.

PYD/PKK, daha önce ki çatışmalar da sağ ele geçirdiği DEAŞ’lıları ÖSO ile TSK güçlerine karşı savaşmak şartı ile hapishanelerden çıkardı.